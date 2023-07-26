Норвежская футболистка объяснила свой внезапный уход с поля сразу после исполнения гимна

Нападающая сборной Норвегии Ада Хегерберг рассказала, что внезапно покинула поле перед самым стартом матча группового этапа женского чемпионата мира 2023 года со Швейцарией (0:0) из-за обнаруженной травмы.

«Во время одного из ускорений непосредственно перед матчем я почувствовала дискомфорт. Решила, что не стоит рисковать. Хотела внести свой вклад, но, думаю, что девочки провели хороший матч. Нам не хватило завершения, мы заслужили победы.

Почувствовала дискомфорт сразу после того, как побежала после исполнения гимном. Решили с медицинским персоналом, что нельзя рисковать и тратить замены по ходу такого важного матча. Мы все доверяли нашим девочкам, они проделали хорошую работу», — написала Хегерберг в «Твиттере».