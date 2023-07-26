Чернышов: мы сами себе сказки рассказывали, что РПЛ входит в топ-5 лиг Европы
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Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Андрей Чернышов порассуждал на тему возможного ухода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в европейский клуб.
«Я считаю, что для роста нашим футболистам нужно уезжать в другие чемпионаты. Мы много лет говорили, что наш чемпионат конкурентоспособен и входит в пятёрку лучших европейских лиг. Но это мы просто сами себе сказки рассказывали. РПЛ и близко не стоит с топ-5. Если у молодого парня есть возможность уехать в Европу, это надо делать и там прогрессировать, расти», — сказал Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Ранее сообщалось, что «Лацио» уже согласовал условия контракта с 20-летним российским футболистом. Он подпишет контракт на пять лет.
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