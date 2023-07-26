Маурисио Почеттино: я люблю Киллиана Мбаппе

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о французском форварде «ПСЖ» Киллиане Мбаппе.

«Я должен говорить осторожнее, потому что вы делаете из этой ситуации слишком много шума. Это деликатная ситуация, которую должны решить в Париже. С нашей же стороны… нам нечего сказать. Мы работаем с текущей реальностью, наша реальность отличается. Надеюсь они разрешат ситуацию. Я люблю клуб, в котором играл и тренировал, я люблю Киллиана», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.

В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.