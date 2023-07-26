Экс-тренер «Спартака» Чернышов: в Саудовской Аравии жених гуляет на свадьбе без невесты

Бывший тренер «Спартака» и саудовского клуба «Аль-Шола» Андрей Чернышов рассказал об особенностях проведения свадьбы в Саудовской Аравии.
«Довелось побывать на местной свадьбе. Футболист из нашей команды женился. Я уже несколько месяцев работал в клубе, и он пригласил меня и всех помощников на свадьбу. Конечно, необычное зрелище, не как у нас. Веселья никакого нет — ни музыки, ни танцев. Больше похоже не на застолье, а на серьёзный приём. Снимается большое помещение: мужская компания в одном зале, женская — в другом. Жених празднует отдельно от невесты, в красивом чёрном одеянии, расшитом золотом, как на Месси после финала чемпионата мира надели. Все гости — в белых национальных рубахах. После того как все поздравят молодого, выносятся блюда типа нашего плова — с курицей, бараниной, верблюжатиной. Все рассаживаются на полу и едят. Для европейцев был предусмотрен отдельный зал со шведским столом. В конце мероприятия за женихом приезжает отец невесты, они вместе едут за ней, после чего молодожёнов отвозят в отель, в номер для молодожёнов», — сказал Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 26 июля 2023
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