Виктор Давила попрощался с болельщиками «Леона» перед переходом в ЦСКА

Нападающий мексиканского «Леона» Виктор Давила попрощался с местными болельщиками перед переходом в ЦСКА.

«Добрый день дорогие друзья, я благодарен за время проведённое в клубе, горд был находиться здесь и приносить пользу, делал всё что в моих силах, благодарен болельщикам и руководству клуба за их постоянную поддержку, в моей жизни настало время когда приходится говорить вам «пока», спасибо», – приводит слова Давилы Rz Sports.

В прошлом сезоне Давила провёл 31 матч за «Леон», в которых отметился 10 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт форварда с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает его в € 5,5 млн.

Минувший розыгрыш чемпионата России ЦСКА завершил на второй строчке турнирной таблицы. Подопечные Владимира Федотова одержали победу в Кубке России, обыграв в серии послематчевых пенальти «Краснодар».