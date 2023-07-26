Серхио Рико, получивший удар от лошади в голову, может вернуться в футбол — Marca

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико, попавший в инцидент с лошадью, по итогам которой получил травмы головы, может вернуться в футбол. Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, 29-летний Рико вышел из реанимации, где провёл в коме 19 дней. Его жена, Альба Силва, сообщила, что муж частично восстановил память и может общаться. Сообщается, что Рико продолжает оставаться в одной из больниц в Севилье.
Невролог, который работает с Рико, рассказал, что Серхио предстоит ещё одна операция. У Рико нет признаков каких-либо неврологических травм, хотя у него были серьезные кровоподтеки на черепе, из-за которых врачи поместили его в искусственную кому. На вопрос о том, сможет ли Рико после этого продолжить свою игровую карьеру, невролог пришел к выводу, что при отсутствии неврологических травм пациенты обычно способны к полному выздоровлению.
- 26 июля 2023
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