Сампаоли лично позвонил Венделу, чтобы пригласить футболиста во «Фламенго» — Касагранде

Главный тренер «Фламенго» Хорхе Сампаоли созвонился с полузащитником «Зенита» Венделом, чтобы сообщить футболисту, что заинтересован в его услугах. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в «Твиттере».
По сведениям источника, Сампаоли действительно заинтересован в 25-летнем футболисте и, поэтому, попросил у клуба оформить этот переход. Вендел сейчас находится в Санкт-Петербурге, где будет поддерживать форму со своим клубом. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Вендел продолжает поиски новой команды, намекнув, что бразильца не будет в его составе в сезоне.
Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Ранее футболист заявил, что хочет найти себе новую команду.
Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик:
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