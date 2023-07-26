Сампаоли лично позвонил Венделу, чтобы пригласить футболиста во «Фламенго» — Касагранде

Главный тренер «Фламенго» Хорхе Сампаоли созвонился с полузащитником «Зенита» Венделом, чтобы сообщить футболисту, что заинтересован в его услугах. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в «Твиттере».

По сведениям источника, Сампаоли действительно заинтересован в 25-летнем футболисте и, поэтому, попросил у клуба оформить этот переход. Вендел сейчас находится в Санкт-Петербурге, где будет поддерживать форму со своим клубом. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Вендел продолжает поиски новой команды, намекнув, что бразильца не будет в его составе в сезоне.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Ранее футболист заявил, что хочет найти себе новую команду.

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик: