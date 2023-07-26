Ло Монако: Мбаппе – это парень-шутка
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Бывший генеральный директор «Катании» Пьетро Ло Монако высказался о возможном переходе французского форварда Киллиана Мбаппе в «Аль-Хиляль».
«Мбаппе – это парень-шутка. У него были все полномочия в «ПСЖ»: дать их игроку — это не возможно, но у него они были! Всего через год он хочет уйти, только саудиты могут ему так платить всего за один год», – приводит слова Ло Монако Footmercato со ссылкой на TMW.
Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.
В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
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