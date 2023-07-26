Япония — Коста-Рика: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

Сегодня, 26 июля, на чемпионате мира по футболу состоится матч 2-го тура группы С. На стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия) сыграют сборные Японии и Коста-Рики. Стартовый свисток прозвучит в 8:00 мск.
Стартовые составы команд:
Япония: Ямасита, Минами, Кумагай, Исикава, Симидзу, Миядзава, Нагано, Эндо, Хасэгава, Танака, Фудзино.
Коста-Рика: Солера, Вильялобос, Бенавидес, дель Кампо, Кото, Альварадо, Вильялобос, Элисондо, Эррера, Салас, Чинчилья.
Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира, у Германии — две, у Норвегии и Японии — по одной.
- 26 июля 2023
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