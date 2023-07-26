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«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть клуб Райана Рейнольдса «Рексем»

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть клуб Райана Рейнольдса «Рексем»
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«Манчестер Юнайтед» провёл свой очередной товарищеский матч в это межсезонье. Команда встретилась с клубом актёра Райана Рейнольдса в США, в городе Сан-Диего. «МЮ» не смог переиграть соперников. Встреча завершилась со счётом 1:3.

Первый гол в матче был забит на 29-й минуте игры. Эллиот Ли открыл счёт. Ему ассистировал Лиам Макалинден. На 36-й минуте Аарон Хэйден забил второй гол для своей команды после точной передачи Макса Клеворта. На 45+6-й минуте «Манчестер» отыграл один гол. Автором забитого мяча стал Марк Хурадо. Ассистировал ему Альваро Фернандес.

На 47-й минуте англичане остались в меньшинстве. Дэниел Гор получил красную карточку. А на 69-й минуте Сэм Долби установил окончательный счёт на табло. Джейкоб Менди стал автором голевой передачи.

Свой следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 27 июля с мадридским «Реалом». Игра вновь пройдёт в США и начнётся в 3:30 мск.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
26 июля 2023, среда. 05:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 3
Рексем
Рексем, Уэльс
0:1 Ли – 29'   0:2 Хэйден – 36'   1:2 Хурадо – 45+6'   1:3 Долби – 69'
Удаления: Гор – 47' / нет
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