«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть клуб Райана Рейнольдса «Рексем»

«Манчестер Юнайтед» провёл свой очередной товарищеский матч в это межсезонье. Команда встретилась с клубом актёра Райана Рейнольдса в США, в городе Сан-Диего. «МЮ» не смог переиграть соперников. Встреча завершилась со счётом 1:3.

Первый гол в матче был забит на 29-й минуте игры. Эллиот Ли открыл счёт. Ему ассистировал Лиам Макалинден. На 36-й минуте Аарон Хэйден забил второй гол для своей команды после точной передачи Макса Клеворта. На 45+6-й минуте «Манчестер» отыграл один гол. Автором забитого мяча стал Марк Хурадо. Ассистировал ему Альваро Фернандес.

На 47-й минуте англичане остались в меньшинстве. Дэниел Гор получил красную карточку. А на 69-й минуте Сэм Долби установил окончательный счёт на табло. Джейкоб Менди стал автором голевой передачи.

Свой следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 27 июля с мадридским «Реалом». Игра вновь пройдёт в США и начнётся в 3:30 мск.