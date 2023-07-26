The Guardian: Санчес откажет «Спартаку», АПЛ будет препятствовать трансферу

Колумбийский защитник «Тоттенхэм Хотспур» Давинсон Санчес откажется от предложения московского «Спартака», сообщает The Guardian.
По информации источника, английская Премьер-лига будет всячески препятствовать своим клубам вести дела с российскими коллегами.
Ожидается, что центральный защитник скажет «нет» и рассмотрит предложения из других клубов.
Тем не менее, Премьер-лига не может запретить своим клубам вести дела с российскими командами, но в соответствии с указаниями Департамента культуры, СМИ и спорта предупредит их, чтобы они помнили о связанных с этим рисках.
Ранее стало известно, что «Спартак» согласовал с «Тоттенхэмом» трансфер 27-летнего Санчеса за € 12 млн плюс бонусы. По информации журналиста Фабрицио Романо, возможный переход игрока в «Спартак» зависит от его решения.
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