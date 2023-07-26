Япония — Коста-Рика: японки забили два мяча за две минуты

Сегодня, 26 июля, на чемпионате мира по футболу проходит матч 2-го тура группы С. На стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия) играют сборные Японии и Коста-Рики. Стартовый свисток прозвучал в 8:00 мск.

На 25-й минуте сборная Японии открыла счёт: с передачи Мины Танаки отличилась Хикару Наомото. На 27-й минуте точный удар удался Аобе Фудзино, которая удвоила преимущество своей команды.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира, у Германии — две, у Норвегии и Японии — по одной.