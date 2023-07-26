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Япония — Коста-Рика: японки забили два мяча за две минуты

Япония — Коста-Рика: японки забили два мяча за две минуты
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Сегодня, 26 июля, на чемпионате мира по футболу проходит матч 2-го тура группы С. На стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия) играют сборные Японии и Коста-Рики. Стартовый свисток прозвучал в 8:00 мск.

ЧМ-2023 (ж). Группа C. 2-й тур
26 июля 2023, среда. 08:00 МСК
Япония (ж)
Перерыв
2 : 0
Коста-Рика (ж)
1:0 Наомото – 25'   2:0 Фудзино – 27'

На 25-й минуте сборная Японии открыла счёт: с передачи Мины Танаки отличилась Хикару Наомото. На 27-й минуте точный удар удался Аобе Фудзино, которая удвоила преимущество своей команды.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира, у Германии — две, у Норвегии и Японии — по одной.

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