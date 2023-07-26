Лионель Месси забил 100 разным клубам за карьеру

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль и записал на свой счёт результативную передачу в матче 2-го тура Кубка Лиг MLS + MX. «Интер Майами» играл на своём поле с «Атлантой Юнайтед». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0.
«Атланта» стала 100-м клубом, которому забил Лионель Месси.
Напомним, Лионель Месси дебютировал в новой команде в предыдущем матче, выйдя на замену на 54-й минуте. В дополнительное время он принёс «Интер Майами» победу, великолепно исполнив штрафной удар. На трибунах стадиона за дебютом Месси наблюдала 21 тысяча болельщиков, включая таких звёзд шоу-бизнеса и спорта, как Леброн Джеймс, Серена Уильямс и Ким Кардашьян.
В прошлом сезоне аргентинец сыграл за «ПСЖ» 40 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 21 гол и 20 результативных передач.
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