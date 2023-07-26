Хесус Медина не полетит со «Спартаком» на матч с «Краснодаром»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что новичок команды Хесус Медина не примет участие в матче кубка России с «Краснодаром».
«Хесус Медина продолжает восстанавливаться, в Краснодар с командой он не полетит», – передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
26-летний полузащитник Хесус Медина летом заключил со «Спартаком» контракт на три года и будет выступать за команду в футболке с 19-м номером. Медина не попал в стартовый состав на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» из-за микроповреждения. С «Краснодаром» «Спартак» встретится 27 июля в рамках 1-го тура очередного розыгрыша Кубка России.
Медина будет выступать за команду в футболке с номером 19. Ранее он 1,5 года играл за ЦСКА, с которым в прошлом сезоне завоевал Фонбет Кубок России.
- 26 июля 2023
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