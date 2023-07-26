Трансфер Фабиньо в «Аль-Иттихад» под угрозой срыва, но не из-за собак

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо может не сменить клубную прописку в это трансферное окно. Об этом сообщает издание The Athletic.

По данным источника, в ходе переговоров между «Аль-Иттихадом» и «Ливерпулем» возникла заминка, из-за которой бразилец может остаться в мерсисайдском клубе. Впрочем, отмечается, что все стороны по-прежнему настроены закрыть сделку, а желание саудовцев подписать Фабиньо не ослабевает.

Однако переговорный процесс затянулся, и в связи с этим бразилец настраивается возобновить предсезонную подготовку с «Ливерпулем» в эту среду. Кроме того, ранее появившуюся информацию о том, что переход Фабиньо в «Аль-Иттихад» может сорваться из-за французских бульдогов, которыми владеет семья бразильца, источник не подтверждает.

Действующий контракт бразильского полузащитника с мерсисайдцами рассчитан до 2026 года. В прошлом сезоне Фабиньо провёл 36 матчей за «красных» в рамках английской Премьер-лиги и записал на свой счёт две результативные передачи.