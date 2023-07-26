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Баринов отреагировал на то, что Слуцкий назвал его туповатым

Баринов отреагировал на то, что Слуцкий назвал его туповатым
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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на высказывания Леонида Слуцкого в свой адрес. В одном из недавних выпусков шоу на YouTube Слуцкий заявил: «Бара (Дмитрий Баринов) туповат, мне это Дзюба рассказывал. Сам я Бару не знаю».

«Задело ли меня это? Ни капельки. Спокойно воспринял? Конечно, это [же] шоу. Как бы я назвал Слуцкого и Дзюбу? Так бы не назвал, как они меня назвали», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Дмитрий Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. Действующее соглашение 26-летнего полузащитника с железнодорожниками рассчитано до 2026 года. За «Локомотив» Баринов провёл 184 матча, в которых забил восемь мячей и отдал 13 голевых передач. Вместе с командой Дмитрий стал чемпионом России в сезоне-2017/2018.

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