Баринов отреагировал на то, что Слуцкий назвал его туповатым

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на высказывания Леонида Слуцкого в свой адрес. В одном из недавних выпусков шоу на YouTube Слуцкий заявил: «Бара (Дмитрий Баринов) туповат, мне это Дзюба рассказывал. Сам я Бару не знаю».

«Задело ли меня это? Ни капельки. Спокойно воспринял? Конечно, это [же] шоу. Как бы я назвал Слуцкого и Дзюбу? Так бы не назвал, как они меня назвали», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Дмитрий Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. Действующее соглашение 26-летнего полузащитника с железнодорожниками рассчитано до 2026 года. За «Локомотив» Баринов провёл 184 матча, в которых забил восемь мячей и отдал 13 голевых передач. Вместе с командой Дмитрий стал чемпионом России в сезоне-2017/2018.