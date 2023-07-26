Экс-тренер «Спартака» Чернышов: уже 10 лет назад в Саудовской Аравии платили на уровне РПЛ
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Бывший тренер «Спартака» и саудовского клуба «Аль-Шола» Андрей Чернышов сравнил уровень зарплат в РПЛ и Саудовской Аравии в начале 2010-х годов — именно в этот период Чернышов работал на Ближнем Востоке. По его словам, уже в то время в Саудовской Аравии платили футболистам оклады на уровне чемпионата России.
«Однозначно платили сопоставимые с чемпионатом России деньги. А у хороших легионеров из топ-клубов вроде «Аль-Шабаба», «Аль-Насра» или «Аль-Ахли» зарплаты были очень серьёзные, может быть, даже выше, чем в РПЛ. «Аль-Шола» — клуб маленький. У нас больше всех получал легионер из Марокко — около 700 тысяч долларов чистыми. Плюс были различные премиальные», — сказал Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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