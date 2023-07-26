Капитан «Ливерпуля» Хендерсон в шаге от перехода в «Аль-Иттифак»

Английский полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон вплотную приблизился к переходу в саудовский «Аль-Иттифак», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, по состоянию на утро 26 июля сделка между клубами практически заключена. В скором времени Хендерсон переберётся в «Аль-Иттифак», возглавляемый бывшим партнёром Джордана по «Ливерпулю» Стивеном Джеррадом. Напомним, ранее сообщалось, что саудовцы договорились с мерсисайдцами о приобретении 33-летнего хавбека за € 14 млн. С «Аль-Иттифаком» Хендерсон заключил трехлетний контракт.

В сезоне-2022/2023 Джордан Хендерсон провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги и отдал две результативные передачи. За «Ливерпуль» английский полузащитник выступает с 2011 года. Вместе с мерсисайдцами Хендерсон выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок страны и клубный чемпионат мира по футболу.