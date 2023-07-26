Капитан «Ливерпуля» Хендерсон в шаге от перехода в «Аль-Иттифак»

Английский полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон вплотную приблизился к переходу в саудовский «Аль-Иттифак», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, по состоянию на утро 26 июля сделка между клубами практически заключена. В скором времени Хендерсон переберётся в «Аль-Иттифак», возглавляемый бывшим партнёром Джордана по «Ливерпулю» Стивеном Джеррадом. Напомним, ранее сообщалось, что саудовцы договорились с мерсисайдцами о приобретении 33-летнего хавбека за € 14 млн. С «Аль-Иттифаком» Хендерсон заключил трехлетний контракт.
В сезоне-2022/2023 Джордан Хендерсон провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги и отдал две результативные передачи. За «Ливерпуль» английский полузащитник выступает с 2011 года. Вместе с мерсисайдцами Хендерсон выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок страны и клубный чемпионат мира по футболу.
- 26 июля 2023
-
10:10
-
10:10
-
10:07
-
10:00
-
09:41
-
09:40
-
09:35
-
09:27
-
09:15
-
09:10
-
09:07
-
09:03
-
08:57
-
08:48
-
08:41
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:28
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:57
-
07:39
-
07:35
-
07:28
-
07:10
-
06:56
-
06:46
-
06:37
-
06:32
-
06:22
-
06:14
-
06:01
-
05:41