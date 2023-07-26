В Госдуме призвали ускорить работу по проекту о продаже пива на стадионах

Государственная дума рекомендовала ускорить снятие запрета на продажу пива на стадионах, сообщает РИА Новости.

На пленарном заседании во вторник, 25 июля, Госдума приняла проект постановления с рекомендациями депутатов правительству. В частности, было рекомендовано ускорить внесение поправок к законопроекту в части снятия запрета на розничную продажу пива и пивных напитков на стадионах, отмечается в документах.

Госдума может рассмотреть осенью закон о возвращении пива на стадионы во втором чтении, сообщал ранее глава думского комитета по спорту Дмитрий Свищев. Также по этому вопросу министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявлял, что министерство не возражает против возвращения пива на стадионы, если будет правильно прописан регламент по этому вопросу.

Ранее президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что лига и футбольные клубы не видят негатива в возвращении пива на стадионы.