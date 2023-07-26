Илья Самошников: адаптация в «Локомотиве» проходит отлично

Защитник «Локомотива» Илья Самошников рассказал, как проходит его адаптация в стане железнодорожников, куда он перешёл из «Рубина». Также он прокомментировал победу московского клуба в матче 1-го тура группового этапа Кубка России (Пути РПЛ) с «Уралом». Стартовая игра в Кубке завершилась со счётом 2:1 в пользу «Локомотива».

«После пропущенного гола мы стали играть более агрессивно, поэтому удалось вырвать победу над «Уралом». Как оценю старт сезона для «Локо»? Это не в моей компетенции — оценивает главный тренер. Адаптация в «Локомотиве» проходит отлично. Чувствую ли я, что «Локомотив» — клуб другого уровня? Не хочется отвечать на этот вопрос», — сказал Илья Самошников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.