Чернышов: в Саудовской Аравии футболисты могли начать молиться прямо посреди тренировки

Бывший российский тренер саудовского клуба «Аль-Шола» Андрей Чернышов рассказал, к чему было сложнее всего привыкнуть в Саудовской Аравии. Специалист отметил, что у арабского населения совершенно другой образ жизни — футболисты могут расстелить специальные коврики и начать молиться прямо посреди тренировки.

«Конечно, к образу жизни. Он у арабов совершенно другой. Например, они могут прямо посреди тренировки расстелить коврики на поле и начать молиться. Я уже начал записывать расписание намаза, чтобы не прерывались занятия. Но точно рассчитать это достаточно сложно, поскольку время постоянно смещается», — сказал Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.