Испания — Замбия: испанки забили два гола за четыре минуты в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 26 июля, в матче 2-го тура группового этапа женского ЧМ-2023 сборная Испании встречается с национальной командой Замбии. Игра проходит на стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:30 по московскому времени.

Сборная Испании считалась явным фаворитом этой встречи, что смогла подтвердить уже на старте игры. Испанские футболистки забили два быстрых гола — на 9-й минуте отличилась Тереза Абельейра, а на 13-й — Дженнифер Эрмосо.

Соперниками женских сборных Испании и Замбии по группе являются команды Японии и Коста-Рики.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.