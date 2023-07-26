Испания — Замбия: испанки забили два гола за четыре минуты в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 26 июля, в матче 2-го тура группового этапа женского ЧМ-2023 сборная Испании встречается с национальной командой Замбии. Игра проходит на стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:30 по московскому времени.
Сборная Испании считалась явным фаворитом этой встречи, что смогла подтвердить уже на старте игры. Испанские футболистки забили два быстрых гола — на 9-й минуте отличилась Тереза Абельейра, а на 13-й — Дженнифер Эрмосо.
Соперниками женских сборных Испании и Замбии по группе являются команды Японии и Коста-Рики.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 26 июля 2023
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