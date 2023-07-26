Дмитрий Цыпченко: когда пришёл в «Крылья», был шокирован тем, что мне писали

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко рассказал о своих взаимоотношениях с самарскими болельщиками.
«В «Чертаново» к нам не было большого внимания. А как пришли в «Крылья», в первые 3-4 тура люди писали столько грязи, что я был где-то даже шокирован тем, насколько грубо и неприятно мне писали в личные сообщения. Отношения на тот момент сложились не лучшим образом. Меня это немного грузило, но потом получилось абстрагироваться, я перестал вообще следить за тем, что обо мне пишут.
От незнакомых людей любую критику и похвалу нужно воспринимать одинаково, и это в принципе неважно. В тот момент, когда на меня вылилось больше всего грязи, я в принципе отписался отовсюду и старался вообще не читать личные сообщения. По сей день пользуюсь этим лайфхаком. Понимаю, что сейчас отношение изменилось, но сыграй одну или две игры плохо – и всё может вернуться», — приводит слова Цыпченко Metaratings.
- 26 июля 2023
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