Защитник «Локомотива» Погостнов прокомментировал кубковую победу над «Уралом»
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Защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов прокомментировал победу железнодорожников в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) с «Уралом» из Екатеринбурга. Стартовая игра в Кубке завершилась со счётом 2:1 в пользу «Локомотива».
«Первые 20 минут матча с «Уралом» мы проигрывали единоборства, из-за этого и пришёл пропущенный гол. После перехватили инициативу — последние минут 20 тайма вообще не выходили с чужой половины поля, забили первый гол. Вышли на второй тайм и забили второй. В концовке был навал со стороны «Урала», они создавали моменты, но не реализовали. Счёт 2:1 — есть победа», — сказал Егор Погостнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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