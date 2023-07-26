Экс-игрок «Спартака» высказался о зарплате Малкома в Саудовской Аравии

Бывший российский тренер саудовского клуба «Аль-Шола» Андрей Чернышов прокомментировал рекордный для РПЛ трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

«Раньше говорили: обеспечил себя и своих детей. А сейчас я даже не знаю, на сколько поколений вперёд заработают эти футболисты. Это просто какие-то невероятные деньги. Любого игрока, переезжающего сейчас в Саудовскую Аравию, можно поздравить с большим успехом», — сказал Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в воскресенье, 23 июля, председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб договорился с «Аль‑Хилялем» по трансферу Малкома за € 60 млн. В сезоне-2022/2023 бразилец провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Малкома признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.