Месси отпраздновал гол перед Бекхэмом в стиле «подержи моё пиво»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси креативно отпраздновал забитый в ворота «Атланты Юнайтед» гол перед совладельцем клуба, Дэвидом Бекхэмом.
Напомним, в матче 2-го тура Кубка Лиг MLS + MX «Интер Майами» разгромил «Атланту Юнайтед» со счётом 4:0. На счету Лионеля Месси дубль и голевая передача. На восьмой минуте аргентинец открыл счёт в матче и отпраздновал это событие в стиле «подержи моё пиво», обращаясь к находившемуся на стадионе совладельцу «Интер Майами» Дэвиду Бекхэму. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Мадрид в ответ на это широко улыбнулся.
36-летний Месси дебютировал за «Интер Майами» в матче с «Крус Асулем». Игрок вышел на поле на 54-й минуте. В этой встрече аргентинский нападающий забил свой первый гол за клуб со штрафного на 90+4-й минуте. Ранее Лионель выступал за «Барселону» и «ПСЖ». В 2022 году вместе со сборной Аргентины он стал чемпионом мира.
- 26 июля 2023
-
13:32
-
13:28
-
13:25
-
13:21
-
13:14
-
13:12
-
13:00
-
12:47
-
12:35
-
12:34
-
12:27
-
12:25
-
12:20
-
12:12
-
12:09
-
12:00
-
11:41
-
11:40
-
11:24
-
11:20
-
11:14
-
11:05
-
11:00
-
10:53
-
10:47
-
10:42
-
10:40
-
10:37
-
10:10
-
10:10
-
10:07
-
10:00
-
09:41
-
09:40
-
09:35