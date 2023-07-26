Месси отпраздновал гол перед Бекхэмом в стиле «подержи моё пиво»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси креативно отпраздновал забитый в ворота «Атланты Юнайтед» гол перед совладельцем клуба, Дэвидом Бекхэмом.

Напомним, в матче 2-го тура Кубка Лиг MLS + MX «Интер Майами» разгромил «Атланту Юнайтед» со счётом 4:0. На счету Лионеля Месси дубль и голевая передача. На восьмой минуте аргентинец открыл счёт в матче и отпраздновал это событие в стиле «подержи моё пиво», обращаясь к находившемуся на стадионе совладельцу «Интер Майами» Дэвиду Бекхэму. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Мадрид в ответ на это широко улыбнулся.

36-летний Месси дебютировал за «Интер Майами» в матче с «Крус Асулем». Игрок вышел на поле на 54-й минуте. В этой встрече аргентинский нападающий забил свой первый гол за клуб со штрафного на 90+4-й минуте. Ранее Лионель выступал за «Барселону» и «ПСЖ». В 2022 году вместе со сборной Аргентины он стал чемпионом мира.