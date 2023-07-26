Глава «Локомотива» Нагорных назвал имена футболистов, которых клуб не продаст этим летом

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что этим летом железнодорожники заблокируют попытки приобрести нападающего команды Артёма Дзюбу и полузащитников Дмитрия Баринова и Сергея Пиняева.
«Пиняев — игрок «Локомотива», никаких предложений по нему мы не получали. Мы рассчитываем, что игроки «Локомотива» проведут сезон в команде. Если будут по кому-то какие-то уникальные предложения, конечно, мы будем рассматривать. Есть футболисты «Локомотива», предложения по которым летом мы не будем рассматривать. В этом списке есть Сергей Пиняев, Артем Дзюба и Дмитрий Баринов», — приводит слова Нагорных ТАСС.
Дзюба стал игроком «Локомотива» 8 февраля. В прошлом сезоне нападающий провёл в составе железнодорожников 13 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В прошлом сезоне футболист провёл за железнодорожников 12 матчей во всех турнирах, забив два мяча.
Баринов является воспитанником «Локомотива», за основную команду россиянин выступает с 2016 года. В прошлом сезоне футболист провёл 34 матча, забив два мяча и отдав шесть результативных передач.
- 26 июля 2023
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