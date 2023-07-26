Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Локомотива» Нагорных назвал имена футболистов, которых клуб не продаст этим летом

Глава «Локомотива» Нагорных назвал имена футболистов, которых клуб не продаст этим летом
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что этим летом железнодорожники заблокируют попытки приобрести нападающего команды Артёма Дзюбу и полузащитников Дмитрия Баринова и Сергея Пиняева.

«Пиняев — игрок «Локомотива», никаких предложений по нему мы не получали. Мы рассчитываем, что игроки «Локомотива» проведут сезон в команде. Если будут по кому-то какие-то уникальные предложения, конечно, мы будем рассматривать. Есть футболисты «Локомотива», предложения по которым летом мы не будем рассматривать. В этом списке есть Сергей Пиняев, Артем Дзюба и Дмитрий Баринов», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Дзюба стал игроком «Локомотива» 8 февраля. В прошлом сезоне нападающий провёл в составе железнодорожников 13 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В прошлом сезоне футболист провёл за железнодорожников 12 матчей во всех турнирах, забив два мяча.

Баринов является воспитанником «Локомотива», за основную команду россиянин выступает с 2016 года. В прошлом сезоне футболист провёл 34 матча, забив два мяча и отдав шесть результативных передач.

Материалы по теме
Эксклюзив
Нигматуллин: в «Зените» Пиняева и Захаряна развратят деньгами. На этом они и закончат
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023