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В пятницу может быть уволен главный тренер "Динамо" СПб

В пятницу может быть уволен главный тренер "Динамо" СПб
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер петербургского «Динамо» Сергей Дмитриев в пятницу может покинуть свой пост, сообщает «Спорт-Экспресс». По информации издания, у наставника питерского клуба существуют разногласия с президентом Леонидом Цапу.

После 13-ти туров в зоне «Запад» второго дивизиона«Динамо» занимает 5-е место, на 3 очка отставая от лидера – «Спартака» из Костромы. Накануне сезона перед «Динамо» ставилась задача в первом круге войти в тройку, а затем побороться за путёвку в первый дивизион.

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