Экс-тренер «Спартака» Чернышов рассказал о публичных казнях в Саудовской Аравии

Бывший российский тренер саудовского клуба «Аль-Шола» Андрей Чернышов, работавший также в «Спартаке», рассказал, как в Саудовской Аравии совершаются публичные казни.
«Я видел место, где это происходит. Когда помощник возил меня по городу, показывал, где какие рестораны, стадионы, поля — а в одном месте промолчал. Я сам спросил, что это. Оказалось — место для казней. Последняя состоялась за месяц до этого. Площадь размером с два футбольных поля, огороженная двухметровым каменным забором. Как он мне объяснил, внутри насыпан красный утрамбованный песок. Всё происходит в центре этого места. Люди приходят, смотрят. У меня такого желания точно не возникало. Такие места лучше обходить стороной», — сказал Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 26 июля 2023
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