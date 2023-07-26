В «Вердере» не стали комментировать информацию об интересе к защитнику «Локо» Тикнизяну

Пресс-служба немецкого «Вердера» не стала комментировать информацию об интересе к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Наш клуб не комментирует слухи и домыслы и не будет делать это и в данном случае», — заявили в корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой в пресс-службе клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что «Вердер» предлагал «Локомотиву» € 2,5 млн за армянского футболиста. 24-летний Тикнизян играет за «Локомотив» с 2021 года. В состав железнодорожников он перешёл из ЦСКА за € 5 млн.

Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 2,5 млн. В 37 матчах прошлого сезона Тикнизян забил пять голов и сделал пять результативных передач.