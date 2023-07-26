ЦСКА объявил об уходе Яковлева в «Химки» на правах аренды

Московский ПФК ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе Владислава Яковлева в подмосковные «Химки» на правах аренды.
Отмечается, что перед уходом в аренду 21-летний нападающий продлил контракт с ЦСКА. Новое соглашение Яковлева с армейцами рассчитано до конца сезона-2025/2026. При этом у «Химок» будет право выкупа футболиста по окончании аренды.
Ранее в СМИ появлялась информация, что ЦСКА требовал у «Химок» 50 миллионов рублей. «Химки», в свою очередь, не готовы были платить более 30 миллионов.
Вторую часть сезона-2022/2023 21-летний Владислав Яковлев провёл в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. Всего в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги он сыграл 20 матчей за ЦСКА и «Пари НН», в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России и две — в стыковых матчах.
«Химки» в этом сезоне выступают в Мелбет Первой лиге.
- 26 июля 2023
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