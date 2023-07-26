Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на предсезонный товарищеский матч с «Црвеной Звездой»
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Российский нападающий Александр Кокорин отправился вместе с «Фиорентиной» в Сербию, где «фиалки» проведут товарищеский матч с «Црвеной Звездой».
Сегодня, 26 июля, «Фиорентина» проведёт товарищескую игру с сербской «Црвеной Звездой» в Белграде. Начало матча запланировано на 21:00 мск. Александр Кокорин попал в заявку итальянской команды на эту игру.
Напомним, что прошлый сезон российский футболист провёл в кипрском «Арисе» на правах аренды. Действующее соглашение 32-летнего Кокорина с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2024 года.
Отметим, что в Сербию вместе с «фиалками» не поехал полузащитник Софьян Амрабат. Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего марокканца заинтересован ряд европейских топ-клубов, включая «Манчестер Юнайтед».
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