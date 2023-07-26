Дмитрий Булыкин: вряд ли будет большой скандал из-за слов Дзюбы про Баринова

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на высказывания Леонида Слуцкого в адрес капитана железнодорожников Дмитрия Баринова. В одном из недавних выпусков шоу на YouTube Слуцкий заявил: «Бара (Дмитрий Баринов) туповат, мне это Дзюба рассказывал. Сам я Бару не знаю».

«На мой взгляд, все эти шоу туповаты. Все это понимают и не обращают внимания. Вряд ли из-за слов Дзюбы про Баринова будет большой скандал. Не знаю, есть ли у Дзюбы и Баринова дружеские отношения, но рабочие есть. Тренер и остальные регулируют эти отношения, чтобы атмосфера в коллективе была хорошая для командной игры. У многих в команде есть друг к другу претензии не только из-за шоу, но и других вещей. Эти моменты тренеру и руководству надо как-то улаживать. Это не единственная неприятная ситуация в команде, которая может случиться», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.