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Экс-игрок «Спартака» Чернышов рассказал, как его заперли в магазине в Саудовской Аравии

Экс-игрок «Спартака» Чернышов рассказал, как его заперли в магазине в Саудовской Аравии
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Бывший российский тренер саудовского клуба «Аль-Шола» Андрей Чернышов рассказал, как его заперли в магазине в Саудовской Аравии.

«Однажды со мной случился забавный казус. Зашёл в магазин, купил товар — и тут всё начало закрываться. Кассиры ушли, решётки на входе опустились, я остался взаперти. Потом мне объяснили, что в Саудовской Аравии на время молитвы абсолютно всё закрывается, и никто не может находиться на улице. Если ты в машине — должен оставаться внутри, если в помещении, то в помещении. Минут 40 ждал, пока сотрудники вернутся и откроют магазин. И так пять раз в день. Первая молитва очень ранняя, а на время четырёх остальных все магазины и офисы закрываются, и люди идут на намаз. Мне кажется, в этом регионе только в Саудовской Аравии такой порядок — в других странах такой жёсткости нет», — сказал Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью:
«Решётки опустились, и я остался взаперти». Приключения тренера из России в Аравии
Эксклюзив
«Решётки опустились, и я остался взаперти». Приключения тренера из России в Аравии
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