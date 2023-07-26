Президент «Баварии» — о Садио Мане: мы знаем, что его агент договаривается с «Аль-Насром»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер сообщил, что в мюнхенском клубе знают о контактах представителя нападающего Садио Мане с саудовским клубом «Аль-Наср».

«Да, «Бавария» проинформирована о том, что агент Садио Мане ведёт переговоры с «Аль-Насром». Это хороший стиль. Но насколько я знаю, это только первые разговоры между сторонами. Мы должны подождать и посмотреть, что произойдёт в дальнейшем», — приводит слова Хайнера журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что «Аль-Наср» предложил «Баварии» € 40 млн за Мане, а сам сенегалец дал добро на переход в саудовский клуб. В сезоне-2022/2023 на счету Садио 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и шестью результативными передачами.

Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.