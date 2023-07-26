Чернышов: «Зенит» предложил Малкому больше «Барселоны», а «Аль-Хиляль» — больше «Зенита»

Бывший российский тренер саудовского клуба «Аль-Шола» Андрей Чернышов высказал мнение о трансферах Малкома в Россию и в Саудовскую Аравию.
«Все же что-то выбирают. Кто-то хочет бороться за призы, а кто-то — заработать очень много денег. Жизнь изменилась, приоритеты сместились. Если раньше футболисты мечтали играть в больших клубах и побеждать в европейских соревнованиях, то сейчас на первое место выходят деньги. Я-то никого осуждать не собираюсь. Просто время изменилось. Сложно устоять, когда тебе предлагают такие условия. Я думаю, и «Зенит» предложил Малкому намного больше, чем он имел в «Барселоне». Теперь несопоставимые деньги дали в Саудовской Аравии. Если раньше в Азию или на Ближний Восток уезжали футболисты на исходе карьеры, то все понимали зачем: заработать и спокойно закончить. Сейчас же туда поехали футболисты, которые могли бы ещё не один год блистать в Европе», — сказал Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 26 июля 2023
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