Аршавин: если бы Родригао был здоров, переход Эраковича в «Зенит» мог не состояться

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что сербский защитник Страхиня Эракович был в шорт‑листе петербургского клуба ещё до его сорвавшегося перехода в московский «Спартак».
«Не в курсе всех деталей, но «Црвена Звезда» предлагала нам Эраковича ещё в прошлом году. «Зенит» играл с сербами контрольный матч в Сочи, и нас предупредили: последите за этим защитником, белградский клуб готов его продать. Цена, правда, была бешеная. Спустя год стоимость снизилась, «Зенит» осуществил сделку.
Не думаю, что это связано с сорвавшимся переходом в «Спартак», Эракович так или иначе значился в наших шорт‑листах. Совпало и то, что не восстановился после травмы Родригао. Будь он здоров, трансфер серба мог не состояться», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
- 26 июля 2023
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