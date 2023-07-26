Марио Фернандес: я всегда уважал и буду уважать ЦСКА

Защитник «Зенита» Марио Фернандес заявил, что уважает ЦСКА и руководство армейского клуба. Он признался, что готов справиться с давлением со стороны болельщиков.

«Я всегда уважал и буду уважать ЦСКА и руководство клуба. После 10 лет в команде у меня осталось там много друзей. Конечно, от давления на «ВЭБ Арене» никуда не деться. Но я готов справиться с этим, не забывая об уважении к армейцам и ко всему, что связано с клубом», — сказал Фернандес в видео на клубном YouTube-канале «Зенита».

32-лений Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Правый защитник сыграл за армейцев в 329 матчах, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач. Последним клубом футболиста был бразильский «Интернасьонал». В понедельник, 17 июля, Фернандес подписал контракт с «Зенитом».