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«Ростов» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45

«Ростов» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45
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Сегодня, 26 июля, состоится матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России между «Ростовом» из Ростова-на-Дону и «Рубином» из Казани. Встреча пройдёт на стадионе « Ростов Арена». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз, не считая товарищеских матчей, команды встречались в марте 2022 года в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой «Ростова» со счётом 2:1.

Фонбет Кубок России. Группа B
26 июля 2023, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2), а «Ростов» победил «Факел» (2:1).

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