Дмитрий Цыпченко: у Пиняева есть все шансы пробиться в Европу
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Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко считает, что у полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева есть все шансы попасть в одну из европейских лиг.
«У Пиняева есть все шансы пробиться в Европу. Он, наверное, самый талантливый футболист, которого я встречал. Переход Далера открывает дорогу для российских футболистов, показывает, что уехать можно, бояться нечего. Да, дискомфорт будет, но зону комфорта нужно покидать, чтобы расти. Надеюсь, что получится уехать и у Сергея», — приводит слова Цыпченко Metaratings.
В прошлом сезоне Пиняев отыграл девять матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги и забил два гола. В игре 1-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с «Рубином» (2:2) Сергей отдал результативную передачу.
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