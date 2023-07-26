Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Цыпченко: у Пиняева есть все шансы пробиться в Европу

Дмитрий Цыпченко: у Пиняева есть все шансы пробиться в Европу
Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко считает, что у полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева есть все шансы попасть в одну из европейских лиг.

«У Пиняева есть все шансы пробиться в Европу. Он, наверное, самый талантливый футболист, которого я встречал. Переход Далера открывает дорогу для российских футболистов, показывает, что уехать можно, бояться нечего. Да, дискомфорт будет, но зону комфорта нужно покидать, чтобы расти. Надеюсь, что получится уехать и у Сергея», — приводит слова Цыпченко Metaratings.

В прошлом сезоне Пиняев отыграл девять матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги и забил два гола. В игре 1-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с «Рубином» (2:2) Сергей отдал результативную передачу.

Материалы по теме
Эксклюзив
Нигматуллин: в «Зените» Пиняева и Захаряна развратят деньгами. На этом они и закончат
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023