Источник: трансфер Санчеса в «Спартак» не состоится по политическим причинам
Поделиться
Трансфер защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак» с большой долей вероятности не состоится. Предварительно все условия были согласованы, однако сделка срывается по политическим причинам, информирует «РБК-Спорт».
Согласно сведениям источника, «Тоттенхэм» не хочет ссориться с АПЛ. Руководство английской лиги не может запретить клубам вести переговоры с российскими командами, однако Министерство спорта Великобритании напомнило клубам АПЛ о возможных рисках взаимодействия с российскими коллегами.
Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» согласовал с «Тоттенхэмом» трансфер 27-летнего Санчеса за € 12 млн плюс бонусы. По информации инсайдера Фабрицио Романо, возможный переход колумбийца в «Спартак» зависит от личного решения футболиста.
Комментарии
- 26 июля 2023
-
16:37
-
16:33
-
16:30
-
16:20
-
16:12
-
16:11
-
15:56
-
15:37
-
15:36
-
15:33
-
15:29
-
15:24
-
15:22
-
15:17
-
15:11
-
15:07
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:42
-
14:30
-
14:27
-
14:26
-
14:22
-
14:11
-
14:05
-
13:59
-
13:32
-
13:28
-
13:25
-
13:21
-
13:14
-
13:12
-
13:00
Партнерский контент