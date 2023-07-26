Источник: трансфер Санчеса в «Спартак» не состоится по политическим причинам

Трансфер защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак» с большой долей вероятности не состоится. Предварительно все условия были согласованы, однако сделка срывается по политическим причинам, информирует «РБК-Спорт».

Согласно сведениям источника, «Тоттенхэм» не хочет ссориться с АПЛ. Руководство английской лиги не может запретить клубам вести переговоры с российскими командами, однако Министерство спорта Великобритании напомнило клубам АПЛ о возможных рисках взаимодействия с российскими коллегами.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» согласовал с «Тоттенхэмом» трансфер 27-летнего Санчеса за € 12 млн плюс бонусы. По информации инсайдера Фабрицио Романо, возможный переход колумбийца в «Спартак» зависит от личного решения футболиста.