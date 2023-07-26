Андрей Чернышов: игра «Динамо» вызывает тревогу

Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Чернышов высказался о старте сезона-2023/2024 в исполнении бело-голубых. По его мнению, игра «Динамо» вызывает тревогу.

«Прошлый сезон «Динамо» все признали провальным, не только я. Результат очень плохой. Но ещё больше разочаровало, что футболисты, о которых заговорили при немецком тренере и которыми стали интересоваться европейские клубы, вдруг перестали прогрессировать, остановились в росте. Конечно, мы все, болельщики «Динамо», ждали нового сезона с нетерпением. Надеялись, что будет реабилитация, команда вернётся в группу лидеров, ребята снова заиграют в хороший футбол. Многие скажут: ну это же первый тур, только начало. Но показанное в матче с «Краснодаром» вызывает тревогу», — сказал Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.