Ирландка Маккейб забила гол прямым ударом с углового на ЧМ-2023

27-летняя защитница сборной Ирландии Кэти Маккейб в матче 2-го тура чемпионата мира по футболу среди женщин с командой Канады поразила ворота прямым ударом с углового.
Напомним, в эти минуты проходит игра 2-го тура группы B чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. На стадионе «Перт Ректангулар» в Перте встречаются сборные Канады и Ирландии. Счёт в матче открыли ирландки уже на четвёртой минуте — 27-летняя Кэти Маккейб, представляющая на клубном уровне лондонский «Арсенал», забила прямым ударом с углового. Для сборной Ирландии этот гол стал первым на чемпионатах мира в истории.
Фото: Скриншот из трансляции RTÉ2
Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующий победитель чемпионата мира — сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира.
- 26 июля 2023
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