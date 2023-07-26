Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ирландка Маккейб забила гол прямым ударом с углового на ЧМ-2023

Ирландка Маккейб забила гол прямым ударом с углового на ЧМ-2023
Аудио-версия:
Комментарии

27-летняя защитница сборной Ирландии Кэти Маккейб в матче 2-го тура чемпионата мира по футболу среди женщин с командой Канады поразила ворота прямым ударом с углового.

Напомним, в эти минуты проходит игра 2-го тура группы B чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. На стадионе «Перт Ректангулар» в Перте встречаются сборные Канады и Ирландии. Счёт в матче открыли ирландки уже на четвёртой минуте — 27-летняя Кэти Маккейб, представляющая на клубном уровне лондонский «Арсенал», забила прямым ударом с углового. Для сборной Ирландии этот гол стал первым на чемпионатах мира в истории.

Фото: Скриншот из трансляции RTÉ2

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующий победитель чемпионата мира — сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира.

ЧМ-2023 (ж). Группа B. 2-й тур
26 июля 2023, среда. 15:00 МСК
Канада (ж)
2-й тайм
2 : 1
Ирландия (ж)
0:1 Маккейб – 4'   1:1 Коннолли – 45+5'   2:1 Leon – 53'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023