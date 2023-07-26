Аршавин: потеря топовых иностранцев, разумеется, пошатнёт гегемонию «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин предположил, что в случае потери легионеров сине-бело-голубые могут столкнуться с проблемами в Российской Премьер-Лиге.
«Если убрать бразильцев, то у нас может не набраться игровой состав. Другой вопрос, замена какого уровня появится на их позициях. Потеря топовых иностранцев, разумеется, пошатнёт гегемонию «Зенита» — с одними россиянами в составе мы не станем чемпионами. Что для «Зенита» лучше — € 60 млн или Малком? Для результата, конечно, Малком. Для бизнеса — деньги», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» уже пять лет подряд выигрывает чемпионат России. Новый сезон Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые начали с победы над «Пари НН» (2:0) в матче 1-го тура.
- 26 июля 2023
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