Аршавин: потеря топовых иностранцев, разумеется, пошатнёт гегемонию «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин предположил, что в случае потери легионеров сине-бело-голубые могут столкнуться с проблемами в Российской Премьер-Лиге.

«Если убрать бразильцев, то у нас может не набраться игровой состав. Другой вопрос, замена какого уровня появится на их позициях. Потеря топовых иностранцев, разумеется, пошатнёт гегемонию «Зенита» — с одними россиянами в составе мы не станем чемпионами. Что для «Зенита» лучше — € 60 млн или Малком? Для результата, конечно, Малком. Для бизнеса — деньги», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» уже пять лет подряд выигрывает чемпионат России. Новый сезон Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые начали с победы над «Пари НН» (2:0) в матче 1-го тура.