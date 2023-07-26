Андрей Чернышов: через какое-то время о Малкоме перестанут вспоминать в Петербурге

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов предположил, какие последствия повлечёт продажа Малкома для «Зенита». По его мнению, через какое-то время в Петербурге перестанут вспоминать о бразильском форварде.
«Всегда, когда лидеры уходят, мы слышим: ну всё, другого такого не найдут. Так говорили и про Халка, Витселя. И к тренерам это относится. Всегда встаёт вопрос: а что же дальше? Да ничего. Да, потеря. Да, на каком-то этапе будут проблемы. Нужно будет перестраиваться, возможно, даже схему менять, вводить новых футболистов. Но я уверен, что через какое-то время найдётся новый лидер, который будет радовать питерских болельщиков, и о Малкоме перестанут вспоминать», — сказал Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 26 июля 2023
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