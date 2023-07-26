Канада — Ирландия: канадки вышли вперёд

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы B чемпионата мира по футболу среди женщин. На стадионе «Перт Ректангулар» в Перте (Австралия) играют сборные Канады и Ирландии. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск.

На четвёртой минуте встречи национальная команда Ирландии вырвалась вперёд усилиями защитницы Кэти Маккейб. 27-летняя футболистка забила прямым ударом с углового. В добавленное к первому тайму время Меган Коннолли из сборной Ирландии оформила автогол, таким образом сравняв счёт в матче.

На 54-й минуте сборная Канады вырвалась вперёд. Гол забила футболистка Адриана Леон.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующий победитель чемпионата мира — сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира, у Германии — две, у Норвегии и Японии — по одной.