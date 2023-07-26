Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» — ЦСКА: армейцы открыли счёт в матче

«Оренбург» — ЦСКА: армейцы открыли счёт в матче
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России встречаются «Оренбург» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЦСКА открыл счёт на 12-й минуте матча. Голом отметился молодой Ярослав Арбузов. Прошёл длинный перевод на левый край атаки, Зайнутдинов прострелил в район вратарской, отскок от оренбуржского защитника получился на радиус штрафной, где Арбузов резко развернулся к воротам и результативно пробил под дальнюю штангу.

Мат обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артём Любимов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Игорь Синер.

Материалы по теме
ЦСКА отгрузил шесть голов команде Ярошика! Несчастный «Оренбург» играет вдевятером! LIVE
Live
ЦСКА отгрузил шесть голов команде Ярошика! Несчастный «Оренбург» играет вдевятером! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023