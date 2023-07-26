«Оренбург» — ЦСКА: армейцы открыли счёт в матче

Сегодня, 26 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России встречаются «Оренбург» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЦСКА открыл счёт на 12-й минуте матча. Голом отметился молодой Ярослав Арбузов. Прошёл длинный перевод на левый край атаки, Зайнутдинов прострелил в район вратарской, отскок от оренбуржского защитника получился на радиус штрафной, где Арбузов резко развернулся к воротам и результативно пробил под дальнюю штангу.

Мат обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артём Любимов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Игорь Синер.