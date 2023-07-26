Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор признался, что ему сложно играть центрфорварда
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Футболист «Локомотива» Вильсон Изидор признался, что ему сложно играть на позиции центрального форварда из‑за уровня борьбы в чемпионате России.
«Насколько комфортно чувствуешь себя на позиции центрального форварда? Мне немного сложно играть центрального нападающего, потому что в России очень много борьбы за мяч в воздухе. Это и не так комфортно для меня, но, когда тренер ставит меня сюда, я играю, это главное. Но самом деле это не имеет большого значения. Даже если я не на своей любимой позиции, я могу забивать и отдавать передачи», — приводит слова Изидора пресс-служба «Локомотива».
В прошлом сезоне 22-летний француз провёл за «Локомотив» 20 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.
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