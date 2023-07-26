Канада обыграла Ирландию в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 26 июля, на чемпионате мира по футболу среди женщин состоялся матч 2-го тура группы B. На стадионе «Перт Ректангулар» в Перте (Австралия) сыграли сборные Канады и Ирландии. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Победу одержала национальная команда Канады со счётом 2:1.
На четвёртой минуте встречи национальная команда Ирландии вырвалась вперёд усилиями защитницы Кэти Маккейб. 27-летняя футболистка забила прямым ударом с углового. В добавленное к первому тайму время Меган Коннолли из сборной Ирландии оформила автогол, таким образом сравняв счёт в матче.
На 54-й минуте сборная Канады вырвалась вперёд. Гол забила футболистка Адриана Леон. Голевое действие Адрианы стало последним в этой встрече, итоговый счёт — 2:1 в пользу Канады.
Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующий победитель чемпионата мира — сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира, у Германии — две, у Норвегии и Японии — по одной.
- 26 июля 2023
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