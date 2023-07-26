Саудовским клубам интересен Радамель Фалькао

Сразу несколько саудовских клубов начали прорабатывать возможность покупки нападающего «Райо Вальекано» Радамеля Фалькао. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, обсуждение потенциального трансфера продолжится в ближайшие несколько дней. 37-летний колумбийский форвард был включён в приоритетный список «звёздных» футболистов, которые могут повысить узнаваемость чемпионата Саудовской Аравии.
Фалькао забивает в ворота «Атлетико» в матче 10-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В сезоне-2022/2023 Фалькао провёл 29 матчей за «Райо Вальекано» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.
Ранее стало известно, что агенты форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе начали переговоры с «Аль-Хилялем».
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